Calw Emotionen sollen nicht zu Gräben führen

Das Konfliktpotenzial zwischen Wolf und Mensch bezeichnet der Dezernent als "äußerst gering". In den vergangenen 18 Jahren habe es in Deutschland keine Vorfälle gegeben, in den vergangenen 50 Jahren in ganz Europa insgesamt neun. Davon seien fünf auf Tollwut zurückzuführen und vier Wölfe seien zuvor angefüttert worden, so Rau weiter. Er zog als Fazit: "Der Wolf wird wieder heimische Tierart. Es wird dauerhaft zu Konflikten kommen und die emotionale Auseinandersetzung wird anhalten."

Aufgaben des Landratsamtes seien die Unterstützung beim Monitoring, die Beratung bei Herdenschutzmaßnahmen sowie die Information.

Als weitere Aufgabe sieht der Erste Landesbeamte Zeno Danner, "dafür zu sorgen, dass die emotionale Debatte nicht zu Gräben führt".

Wie schwierig genau dies ist, zeigte sich in der anschließenden Debatte. Dieter Gischer, SPD-Kreisrat aus Bad Wildbad warf dem Land vor, Kommunen und Bevölkerung allein gelassen zu haben. Nötige Informationen seien nicht angekommen. Auch das Landratsamt, antwortete Rau, habe dies mehrfach angemahnt, aber das Umweltministerium wolle erst das Wolfskonzept erarbeiten, bevor es Auskunft gebe.

Auch Landwirt und Kreisrat Martin Blaich (CDU) machte seinem Ärger Luft. "Seit Jahren weiß man, dass der Wolf kommt. Trotzdem war man fast unvorbereitet", sagte er. Im Nordschwarzwald herrsche eine besondere Situation. Denn vor allem kleine Betriebe würden für die Offenhaltung der Schwarzwaldtäler sorgen. "Wenn der Wolf da rein geht, hören die auf", so seine Meinung. Zudem seien nicht nur Schafe, sondern auch Rinder betroffen.

Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger (CDU) sieht "die Entwicklung mit einer gewissen Sorge. Die Landwirtschaft geht vor, auch wenn der Wolf streng geschützt ist." Man müsse jetzt beobachten, ob diese Schutzmaßnahmen ausreichen und das Landratsamt solle "das Thema kritisch und konstruktiv mitbegleiten."

Danner antwortete, dass man den Kontakt mit dem Land suche und sich auch für Informationsveranstaltungen stark mache.

Karlheinz Kistner (FWV), Bürgermeister der Gemeinde Oberreichenbach, forderte, dass sich der Landkreis mit den Nachbarkreisen zusammen an die Landesregierung wenden solle, damit die Schutzmaßnahmen für alle Tierhalter gefördert werden. Er fragte: "Ein Problembär darf erschossen werden. Was ist mit dem Wolf?" Rau antwortete, dass dort, wo Wolfsrudel sind, auch Rinder angegriffen würden. Zudem gebe es in anderen Bundesländern Regelungen, wann ein Wolf "letal der Wildbahn entnommen werden" könne. Dies sei der Fall, wenn ein Wolf Menschen oder mehrmals geschützte Weiden angreife.

Der Erste Landesbeamte sagte zu, dass man den Kontakt mit dem Umweltministerium suche. Aber vielleicht eher in kleinem Rahmen als mit einem Brief über die Öffentlichkeit. Das sei vielleicht erfolgversprechender. "Ich habe nicht den Eindruck, dass der Brief aus Bad Wildbad viel geholfen hat", sagte Danner.

Senk sieht auch Versagen bei Tierhaltern

Richtig emotional wurde es dann im Ausschuss, als Manfred Senk (Grüne) das Wort ergriff. Es seien, so der ehemalige Forstbeamte aus Bad Herrenalb, in Baden-Württemberg "keine Übergriffe in geschützter Herde passiert", sondern vielmehr bei Herden, die teilweise völlig ungeschützt gewesen seien.

So auch in Bad Wildbad, wo die komplette Bachseite nicht gezäunt gewesen sei. Das habe dem Wolf "einen Bärendienst erwiesen", dabei sei es "das Versagen des Tierhalters gewesen", das zu dem Übergriff geführt habe. Dem Landesschafzuchtverband sei bekannt gewesen, dass das Tier da ist. "Die Herde hätte nicht ungeschützt auf der Weide stehen dürfen", so Senk weiter.

Vor allem Walter Beuerle (CDU), ehemaliger Bürgermeister in Neubulach, und Andreas Hölzlberger ereiferten sich an diesen Aussagen. Obwohl Zeno Danner mehrfach darauf hinwies, jetzt genau diese Emotionen heraus zu nehmen und die Debatte zu beenden, da die Positionen klar seien, meldete sich Hölzlberger noch einmal zu Wort und forderte abschließend vehement, "die Schuld nicht bei den Tierhaltern" zu suchen.