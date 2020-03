Calw Eltern ignorieren Spielplatz-Sperre

"Ich will nicht klettern, sondern lieber auf das Dreh-Ding", ruft ein kleines Mädchen ihrer Mutter zu. Sie ist auf dem Spieplatz am Brühl zugange. Eigentlich ein normales Bild an einem schönen Frühlingstag in der Hesse-Stadt. Doch dieser Tage behördlich verboten. Denn alle Spielplätze im Stadtgebiet sind abgesperrt – die Corona-Gefahr trifft eben auch die Kleinsten der Gesellschaft. Denn die können das Virus munter verbreiten, ohne es überhaupt zu merken. Mit ein Grund, wieso Schulen und Kindertagesstätten dicht gemacht haben. Und eben jetzt auch Spielplätze. Kontaktreduzierung, "social distancing", ist in diesen Tagen das Zauberwort, um die Pandemie zu verlangsamen.

Aber zurück zu dem Mädchen am Spielplatz. Nach einer Weile fühlt sich ein Junge animiert, ebenfalls die Spielgeräte zu nutzen. Und nur ein paar Minuten später klettert dieser dort entlang, wo eben noch das Mädchen war. Im ungünstigsten Fall ist jetzt eine neue Infektionskette geschaffen.