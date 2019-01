Calw Einzigartige "Plantastic-City" ist eröffnet

Calw-Hirsau. Die Spannung, was sich nun unter dem schwarzen Tuch verbirgt, machte die Zeremonie zusätzlich spannend. Dann eröffnete Ortsvorsteher Davide Licht offiziell die einzigartige "Plantastic-City".

Carmen Rauleder, Jugendreferentin der Kirchengemeinde, begrüßte 52 Kinder in einem proppenvollen Gotteshaus. Sie bescheinigte den kleinen Baukünstlern "einen Hang zu ganz verrückten Konstruktionen sowie eine ganz außergewöhnliche Kreativität". Dazu eine Liebe zu Pflanzen im Übermaß und zu exotischen Tieren. So fand sich auch ein Hai im Pool oder ein Löwe auf dem Hoteldach wieder. Letztendlich gebe es in dieser Stadt einfach alles, sodass gleich ein eigener Planet geschaffen wurde.

Also musste auch ein Name her, der genauso kreativ und verrückt sei: "Plantastic-City". "Ein Name der so vieles widerspiegelt, wie das, was da geschaffen wurde. Einfach fantastisch, Plastik, Pflanzen, ein kleiner Planet – ein Plan steckt dahinter" so Rauleder.