Calw Einst gab es große Konkurrenz

Später war die Herstellung von Kirchenkunst in Form von Kirchenschmuck, Altaren und der Bildhauerei in Horb ein wichtiger Wirtschaftszweig. So sei Horb um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadt der Bildhauer gewesen, als Horb und weitere katholische Gebiete zu Württemberg gekommen waren. Es bestand der Bedarf und es gab die entsprechend zahlungskräftige Kundschaft für diese Waren und Güter. Die "Horber Schule" machte sich einen Namen.

Besonders lehrreich war die Tatsache, dass es ohne einen berühmten Horber die Rothaus Brauerei im Südschwarzwald und damit auch das Tannenzäpfle nicht geben würde. Interessant war der Aspekt, das um 1925 jedes zweite Geschäft in Horb von jüdischen Inhabern geführt wurde. Zudem ist die Horber Stadtgeschichte bis zum heutigen Tage eng mit dem Spital verbunden. Aus dieser Zeit heraus stamme auch der Ausspruch: "Versauf ich auch den letzten Kittel, verbleibt mir noch der Spittel." Stolz seien die Horber bis heute auf ihre Stadtmauer. Diese sei einst mit zwei Ringen auf vier Kilometer Länge gekommen. So sei Horb im vergleich zu anderen Städten im 30-jährigen Krieg von der Zerstörung im Rahmen von Bauernaufständen verschont geblieben.

Die nächste heimatgeschichtliche Erkundungsfahrt des Calwer Kreisgeschichtsvereins führt am Sonntag, 15. Juli, an den Bodensee zum Pfahlbau-Museum Unteruhldingen. Es handelt sich um die Jahresfahrt, die mit 60 Teilnehmern bereits ausgebucht ist. Die darauffolgende Exkursion findet am Sonntag, 19. August, zum historischen Fautsburg Rundwanderweg rund um den Bad Wildbader Bergort Aichelberg im Landkreis Calw statt. Voranmeldung ist keine erforderlich.