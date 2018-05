Calw-Hirsau. Das Athos-Ensemble ist am Sonntag, 27. Mai, ab 19 Uhr bei der Konzertreihe Sankt Aurelius in der Hirsauer Aureliuskirche zu Gast. Dieses in unterschiedlicher Besetzung auftretende A-Cappella-Ensemble entlehnte seinen Namen den berühmten Musketier-Romanen von Alexandre Dumas der Ältere. Darin formuliert der junge d’Artagnan als Motto für seine Freundschaft mit den drei Musketieren, von denen einer den Namen Athos trägt, den viel zitierten Satz "Einer für alle, alle für einen".