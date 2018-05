Calw Eine Reise durch die Welt William Shakespeares

Vier Themenbereiche beschreiben die ausgewählten Dichtungen: Die Vergänglichkeit des Seins, die Boshaftigkeit der Menschen, die Liebe und schließlich die Wollust und was sie mit uns macht. Das Publikum muss genau hinhören, wenn zum einen das gleiche Sonett in anderer Übersetzung dargeboten wird und zum zweiten die jeweils ganz eigene Sprech- und körperlichsprachliche Ausdrucksweise des Vortragenden für Vielfalt sorgt. Zudem spielen die Akteure gekonnt mit dem Kontrast zwischen den streng 14-zeiligen Sonetten und den literarischen Prosatexten. So folgte in Calw dem Sonett Nummer 18, das die Vergänglichkeit beschreibt, eine "Hommage an Maria Callas" von Ingeborg Bachmann und ein Inuit-Märchen.

Die drei "Laut lesen!"-Sprecher gaben den aufmerksamen Zuhörern einen ebenso spannenden wie unterhaltsamen Einblick in den Kosmos Sprache über Jahrhunderte hinweg. Sie zogen im Ausdruck und in der Darbietung alle Register, was deutlich ihre Liebe zur Sprache spüren ließ und ganz viel Lust auf mehr machte.

Sebastian Plüer, Leiter der VHS Calw, brachte es auf den Punkt: "Wir stehen für Vielfalt und Besonderes. Das heute war das ganz Besondere!"