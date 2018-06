Calw Eine Million Euro für Leader-Region Nordschwarzwald

Leader ist ein Regionalentwicklungsprogramm der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die Bezeichnung ist ein Akronym, das aus dem französischen "Liaison entre actions de développement de l’économie rurale" abgeleitet ist und "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft" bedeutet. Leader zeichnet sich durch einen Projektansatz von unten nach oben. Das bedeutet, dass ausschließlich die örtliche Aktionsgruppe über die zu fördernden Projekte entscheidet. Leader ist nur in festgelegten Programmgebieten möglich. Der Nordschwarzwald ist in der Förderperiode 2014 bis 2020 eines von 18 Aktionsgebieten in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt von Leader steht die gezielte Förderung strukturverbessernder und innovativer Maßnahmen, die auf die jeweilige Region zugeschnitten sind.