Calw Eine Brücke vom Diesseitsins Jenseits

Calw. Diesen Fragen gingen 14 Spaziergänger zusammen mit Schwarzwaldguide Roswitha Hild an verschiedenen Stationen in Calw und im Stadtgarten auf den Grund. Man nennt die Tage zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen die Zeit "zwischen den Jahren", nach uralten Überlieferungen sind es die fehlenden Nächte, die "Rauhnächte". Hier spielt auch der Mondkalender eine Rolle, der nur 354 Tage zählt. Zum Sonnenjahr mit seinen 365 Tagen fehlen also elf Tage beziehungsweise zwölf Nächte. Ihren Ursprung findet man in germanischen Sagen und Mythen. Die Bezeichnung kommt von "rau"(wie wild), von Rauch oder Räuchern oder vom mittelhochdeutschen Wort rûch gleich "haarig".

Die zwölf Rauhnächte sind zudem Sinnbild für die zwölf Monate des Folgejahres und bilden eine Brücke zwischen Diesseits und Jenseits. In den Rauhnächten gelten der Sage nach besondere Gesetze und die Tore zu anderen Welten stehen offen.

Böse Geister werden abgewehrt und gute eingeladen