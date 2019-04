Calw Einbrüche: 16-Jähriger in U-Haft

Calw - Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat am Montag Haftbefehl gegen einen 16-jährigen Jugendlichen erlassen. Ihm werden mehrere schwere Diebstähle vorgeworfen. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Calw am Dienstagabend in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.