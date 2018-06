Calw Ein wahrer Traum vom Mittelalter

Calw-Hirsau. Dabei hat’s auch diesmal rund herum gewittert und geregnet, und auch die Anreise am Donnerstag war für die Mittelaltergruppen aus dem gesamten Südwesten eine eher nasse Angelegenheit. Aber zur Markteröffnung am Freitagabend und den ganzen Samstag über – bestes Sommerwetter. Und noch bessere, eine geradezu zauberhafte Stimmung im weiten Areal der historischen Gemäuer.

Sehr mysteriös

Die perfekte Zeitreise in die dunklen Jahrhunderte – das Mittelalter. Noch nie war der "Glanz der Ritterzeit" – zum zehnten Mal veranstaltet von der Arge Hirsauer Vereine, in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Eventagentur "Fabula Corvinus" aus Haiterbach – so groß, so prächtig, so vielfältig, so mysteriös und geheimnisvoll. Aber auch so lecker – angesichts der vielen tollen kulinarischen Angebote von "Schandflecken" bis "Lustrollen" und "Ritterspießen". Und so spannend – wie bei den eigentlichen Ritterspielen der Gruppe Brachmanoth auf dem Turnierplatz.