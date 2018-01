Calw Ein Spiegel von Geschichtsbildern

Änderung der Wertmaßstäbe

Pöppinghege widersprach der gängigen Auffassung, Straßennamen zeigten an, was als erinnerungswürdig eingestuft werde. "Wir haben auch andere Medien und brauchen die Straßennamen nicht zur Geschichtsvermittlung", sagte der Experte. Die Wertmaßstäbe von 1955 seien nicht dieselben wie die von 2018, hob er hervor. Straßennamen seien oft aus dem jeweiligen Zeitgeist heraus entstanden. So seien zum Beispiel die Widerstandskämpfer im Dritten Reich von vielen bis in die 1960er Jahre hinein als Vaterlandsverräter angesehen worden. Und in der Zeit des Nationalsozialismus seien jüdische Persönlichkeiten bei Straßennamen verschwunden und propagandistisch durch Nazigrößen ersetzt wurden. "Straßennamen versehen heute eine Doppelfunktion aus Orientierung und ehrender Erinnerung", stellte der Referent heraus. Jeder Generation müsse es überlassen bleiben, ihre eigenen Wertmaßstäbe zu finden.

Der Historiker konnte auch mit interessanten Zahlen aufwarten. 90 Prozent aller deutschen Straßennamen, die nach Personen benannt sind, sind männlich. Die Dichter- fürsten Friedrich Schiller (2416 mal) und Johann Wolfgang von Goethe (2332 mal) liegen bei der Häufigkeit ganz vorne. Bei den Frauen sind es die Bildhauerin Käthe Kollwitz (379 mal) und die Revolutionärin Rosa Luxemburg (282 mal).

Große Zustimmung fand die Aussage Pöppingheges, dass Straßennamen nicht Spiegel der Geschichte, son- dern "Spiegel von Geschichtsbildern" seien. Auch die Calwer Historikerin Gisela Volz sieht die Vergabe von Straßennamen als Zeitgeist der Epoche.

Stadträte beteiligen sich an Diskussion

Stadträtin Irmhild Mannsfeld stellte heraus, dass wohl die meisten Calwer Bürger gar nicht wüssten, wer die umstrittene Heimatdichterin Auguste Supper wirklich war. Stadtrat Rainer Hofmann, der ebenfalls an der VHS-Veranstaltung teilnahm, kann sich gut vorstellen, dass das Thema der umstrittenen Straßennamen nach einiger Zeit wieder auf die Tagesordnung des 30köpfigen Calwer Ratsgremiums kommen könnte.