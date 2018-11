Calw Ein schwarzer Beutel sorgt in der Familie für großes Durcheinander

Restkarten für Freitag

Was genau es mit dem schwarzen Beutel auf sich hat, können Interessierte kommendes Wochenende selbst erleben. Während die Vorstellung am Samstag bereits ausverkauft ist, gibt es für Freitag noch Restkarten. In jedem Fall präsentierte das Birkenwald-Theater auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes Stück, bei dem bereits die Bühnenkulisse sehenswert ist. Bäume ergänzen die Waldatmosphäre ebenso wie reichlich Laub und Holz auf dem Boden. "Es ergab sich zufällig, dass Holz und Schindeln für das Dach zur Verfügung standen", erzählte Hanspeter Beck am Rande der Premiere. Unter seiner Federführung fand der Kulissenbau statt. Auch die Tischdekoration lehnte sich an das Stück an. Darüber hinaus lockte in bewährter Tradition eine Tombola, während ein Team aus Reihen der Fußballer für die Bewirtung sorgte.