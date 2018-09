Calw Ein schwaches Jahr fürs Sommerkino

Beim Calwer Sommerkino seien zudem einige Abende wegen Regens und kühler Temperaturen nur schwach besucht gewesen. Zum Streifen "Mord im Orient-Express" seien nur 80 Besucher und zum farbenprächtigen Animationsfilm "Loving Vincent" etwas 150 Besucher gekommen. Doch es gab auch Lichtblicke. Der Film "Dieses bescheuerte Herz" war mit nahezu 800 Besuchern fast ausverkauft. Rund 300 Besucher kamen zum Familienabend mit der Abenteuergeschichte "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer".

"Es war das achtbeste Ergebnis in den zehn Jahren seitdem wir hier Sommerkino machen", so Neubert. Nach dem 23. August seien aufgrund des kühlen Wetters die bis dahin guten Besucherzahlen eingebrochen. Insgesamt seien 3436 Besucher im Kloster gewesen. Zum Vergleich: Man habe in guten Jahren auch schon mehr als 5000 begrüßen können.

Neubert freute sich, dass die Verhandlungen mit der Stadt Calw über die Verlängerung des Sommerkinos trotzdem kurz vor einem positiven Abschluss stehen. Dank einiger treuer Sponsoren sei das Sommerkino derzeit nicht in Gefahr. Rückblickend sah Neubert es als richtig und notwendig an, dass man vor drei Jahren auf die digitale Vor- führtechnik umgestiegen sei. Auch die Einbeziehung heimatbezogener Filme mit Lokalkolorit wie die von Mania Pictures und den über die Schwarzwaldbahn, hätten in den vergangenen Jahren neue Impulse gesetzt.

Am Freitagabend sorgte die besagte Mundartkomödie "Laible und Frisch – Do goht dr Doig" trotz des regnerischen Wetters immer wieder für Lacher. Als der Traditionsbäcker Walter Laible in Kur ist, ver- kaufen seine Frau Marga und sein Sohn Florian seine Bäckerei wegen erdrückender Schuldenlast, und zwar ausgerechnet an seinen großen Konkurrenten Manfred Frisch, den Besitzer einer großen Industriebäckerei. Dessen Firma gerät jedoch in eine Schieflage. Der gewiefte Großbäcker benötigt jetzt für die Sanierung seines Unter- nehmens unbedingt die Hilfe seines Erzfeindes Laibles.

Schon durch die prominente Besetzung der Rollen mit bekannten schwäbischen Darstellern wie Walter Schultheiß, seiner Partnerin Trudel Wulle und Hansy Vogt sowie Sonja Faber-Schrecklein garantierten eine heitere Atmosphäre und beste Stimmung.

Am Samstagabend wurde zum Abschluss der Streifen "The Greatest Showman", ein mitreißendes Musical mit Ohrwurmcharakter gezeigt und kam beim Publikum bestens an. "Wir sind heute zum zweiten Mal hier. Wir haben Teile des Filmes im Fernsehen gesehen", erzählte ein Ehepaar aus Altburg. "Mir hat der schöne Film mit Jim Knopf und dem Lokomotivführer am besten gefallen", freute sich die elfjährige Mira aus Engelsbrand.