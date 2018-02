Calw Ein Händchen für Groß-Chinchillas

Mit 15 Jahren hat Tetting, angeregt durch seinen Vater, mit der Kaninchenzucht begonnen. Vor 48 Jahren hat sich der Tierfreund dann auf die Züchtung seiner grau-melierten Lieblinge spezialisiert. "Ich hoffe, dass ich es noch fünf bis sechs Jahre machen kann", wünscht sich der 72-Jährige. Er freut sich darüber, dass ihm seine beiden Enkelinnen vertretungsweise bei der Kaninchenpflege immer wieder gerne unter die Arme greifen.

Pro Jahr 60 bis 70 Jungtiere in der Aufzucht

"Ich ziehe im Jahr 60 bis 70 Jungtiere auf", erzählt der rüstige Senior. Dabei müsse er sich mindestens eine Stunde pro Tag den Tieren widmen, wenn er erfolgreich sein wolle. Ihm wird es wohl auch in Zukunft nicht langweilig werden. Denn neben dem Vereinsleben hat er nach wie vor ehrgeizige Ziele. Einige Termine stehen schon dick unter- strichen in seinem Kalender. So wird er im Oktober die überregionale Chinchilla- Clubshow in Sinsheim besuchen. Anfang November geht es dann zur Europaschau im dänischen Herning. Und schließlich nimmt Tetting dann im Dezember noch an der gemeinsamen Landes- schau Bayern/Baden-Württemberg in den Ulmer Messehallen teil.