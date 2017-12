Calw Ein Gottesdienst der besonderen Art

Dorothea Freidinger, Rektorin der Stammheimer Grundschule, erläuterte anhand praktischer Beispiele, wie bereits im Grundschulalter Werte wie Umweltbewusstsein, verantwortliches Konsumverhalten und Sozialkompetenz vermittelt werden. Die Kinder, die ihr Vesper in Dosen verpacken, nehmen an der alljährlichen Flurputzete teil. Der von ihnen gesammelte Unrat wird im Pausenhof der Schule gestapelt, was angesichts des Müllbergs ein eindrucksvolles Bild erzeugt. Im Deutschunterricht wird vermittelt, wie Efrad, ein achtjähriger Junge von der Elfenbeinküste, die Schule nicht besuchen kann, weil er seinen Eltern bei der Arbeit auf der Kakaofarm helfen muss. Demnach seien Schulbesuche und Lernen Luxus – und für viele Kinder in der dritten Welt eine Wunschvorstellung.