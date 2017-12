Calw Ein fast normales Weihnachtsfest

Calw. Die Geschenke wurden am Freitag in der Filiale am Marktplatz übergeben. Bei einer Aktion Mitte November bastelten die Kinder Wunschzettel in Form von Glocken, Tannenbäumen und Sternen. Ihre Geschenkwünsche haben sie aus Katalogen ausgeschnitten und aufgeklebt. Diese hingen als Christbaumschmuck seit Beginn der Adventszeit in der Filiale am Marktplatz. Die Bankkunden konnten sich nun eine Karte vom Baum nehmen und die Rechnung für das jeweilige Geschenk begleichen. Zudem konnten sie auf dem Wunschzettel ein Weihnachtsgruß an das jeweilige Kind hinterlassen.

Die Mitarbeiter machen sich ans Verpacken

"Unsere Kunden haben klasse mitgezogen", freut sich Filialleiterin Petra Klisa. Nach dem Artikel im Schwarzwälder Boten habe es einen regelrechten Ansturm gegeben. Insgesamt 40 Geschenke im Gesamtwert von etwa 650 Euro seien so zusammen gekommen. Finanzberater Andreas Schneider habe die Präsente anschließend in den Calwer Geschäften besorgt. Sie wurden von den Mitarbeitern der Bank verpackt.