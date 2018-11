Calw Ein Faible für den ländlichen Raum

Vor seinem Wechsel nach Calw war der 37-jährige Diplom-Verwaltungsökonom (FH) als Sachbearbeiter in zwei Referaten des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden- Württemberg tätig. Dort befasste er sich unter anderem mit dem Controlling sowie umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen. Auch oblag ihm über ein Jahr lang die Zuständigkeit für die Max-Planck-Gesellschaft, die Exzellenzinitiative, die Exzellenzstrategie und die Förderung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.

Vor der Zeit im Ministerium hatte Hopf neun Jahre die Leitung des Fachbereichs Finanzen an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart inne. Nach einigen Jahren in der Großstadt ist der naturverbundene gebürtige Thüringer in den Landkreis Calw gezogen.

"Mir liegt der ländliche Raum sehr am Herzen. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich im Rahmen meiner neuen Aufgabe im Landratsamt dazu beitragen kann, die Entwicklung des Landkreises Calw positiv zu begleiten", so Hopf.