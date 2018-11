Calw "Ein einmaliges Erlebnis"

Die Schulpartnerschaft besteht seit 2015 und es war der dritte Besuch deutscher Schüler in Huaian. Neben Betriebsbesichtigungen war auch ein dreitägiges praktisches Projekt im Ausbildungszentrum der chinesischen Schule, bei dem immer zwei chinesische und ein deutscher Schüler zusammenarbeiteten, Teil des Programms.

Vor mehr als 3000 chinesischen Schülern stellten die Calwer Rico Siebert und Simon Danisch das duale Berufsausbildungssystem und seine Vorzüge vor. Aber auch der kulturelle Austausch kam in Form von Besuchen der Provinzhauptstadt Nanjing und der Millionenmetropole Shanghai nicht zu kurz. "Ein einmaliges Erlebnis, das erst mal verarbeitet werden muss, aber von dem wir bestimmt noch lange erzählen werden", so das Fazit aller Schüler. Der Gegenbesuch der chinesischen Delegation in Calw wird vom 19. November bis 2. Dezember stattfinden.