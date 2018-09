Calw Ein echtes Gemeinschaftserlebnis

Seit Mitte der 1970er-Jahre wird am Ende der Sommerzeit in Altburg die Tradition des Fackelzuges für die Kinder und Jugendlichen gepflegt und beim Lagerfeuer mit zünftiger Bewirtung abgeschlossen. Entstanden ist die Veranstaltung aus einer Abendwanderung des Schwarzwaldvereins Altburg und wurde zunächst am Holzwasen beim Spindlershof, später am Altburger Sportplatz abgehalten. Die Altburger Feuerwehr übernahm ab 1995 nicht nur den Brandschutz, sondern auch die Organisation der Veranstaltung.

Die Altburger Feuerwehr möchte ihren Gästen einen unbeschwerten Spätsommerabend im flackernden Schein des Lagerfeuers bieten und baut wieder eine großes Festzelt mit Blick zum Fackelfeuer auf dem Parkplatz der Schwarzwaldhalle auf. Aktiv unterstützt werden die Mitglieder der Einsatzabteilung bei der Vorbereitung und der Veranstaltung selbst von den Jugendlichen der Altburger Jugendfeuerwehr.

