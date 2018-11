Calw Eigentümer glücklicher als Mieter

Nach einem Besuch der Hausmesse im Foyer der Stuttgarter Liederhalle machten die Calwer in zwei Gruppen eine Stadtführung in Form einer humoristischen "Schwäbischen Kehrwoche" mit. "Frau Schwätzele" führte die Teilnehmer in Teile von Stuttgart, die selbst gebürtigen Stuttgartern nicht bekannt waren. So zum Beispiel in das nahegelegene "Bohnenviertel" mit Antiquitätenläden, Künstlerateliers, gemütlichen Cafés und urigen Weinstuben. Der Gruppe offenbarte sich ein Stuttgarter Stadtquartier mit Charme und Geschichte.

Es herrschte heitere Stimmung beim Ausflug. Vor allem die neue Geschäftsführerin Sabine Bäuerle sowie der erste Vorsitzende Sebastian Nothacker freuten sich über die gelungene Auftaktveranstaltung. Nach zwei Gesangseinlagen im Innenhof des Alten Schlosses fuhren die Vereinsmitglieder wieder zurück nach Calw.

Die nächste Veranstaltung wird die jährliche Mitgliederversammlung im Frühjahr sein, zu der alle Mitglieder eingeladen sind.