Calw Eigene Schnelltest-Strategie

Nicht beteiligt ist der Kreis Calw an einer Schnelltest-Aktion des Landes am 23. und 24. Dezember. Das Landratsamt erklärt hierzu auf Anfrage: "Der Landkreis Calw sowie der DRK Kreisverband sind der Auffassung, dass Corona-Schnelltests grundsätzlich einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie leisten können. Beide Partner bereiten derzeit gemeinsam eine nachhaltige Schellteststrategie vor, die im neuen Jahr starten und insbesondere Einrichtungen in den Blick nehmen soll. Insgesamt liegt der Fokus unserer Bemühungen zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus inklusive der Durchführung entsprechender Testungen im Landkreis Calw vor allem auf den Alten- und Pflegeheimen." Angesichts dessen habe man von einer Beteiligung an der Schnelltestaktion Abstand genommen, auch, weil mit Blick auf die Zahl der Standorte wohl nur eine sehr überschaubare Anzahl entsprechender Tests für Calw in Aussicht gestanden hätte.