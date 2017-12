Calw Ehrgeiziger Steigerer zeigt Herz für Kinder

So füllten die engagierte Auktionärin und ihre Helfer nicht nur das geflochtene Körbchen mit Geldscheinen und Münzen, sondern bereiteten den Patienten und Gästen des traditionellen Advents- und Nikolausbasars auch noch Spaß dabei.

"Der Erlös geht dorthin, wo er am dringendsten benötigt wird", so Geschäftsführer Konstantin Römer: "Wir unterstützen damit verschiedene Hilfsorganisationen." Kurze Zeit später ging jedoch ein missbilligendes Raunen durch den Saal, als ein besonders steigerungsfreudiger Teilnehmer den Preis für ein kunsthandwerkliches Lichterherz, das ein kleiner Junge mit großen Augen für sich ersehnt hatte, immer weiter in die Höhe trieb. Umso größer waren kurz darauf dann die Freude und Überraschung, als der zahlungskräftige Höchstbieter das kunstvoll gestaltete Herz spontan dem kleinen Jungen schenkte.

Damit war für das Kind jetzt schon Weihnachten geworden. Doch es wurde nicht nur versteigert, sondern auch preisgünstig verkauft. Auf einem langen Tisch waren kunstvoll gestaltete Schätze ausgebreitet, die in der Kunst-und Ergotherapie von Patienten geschaffen worden waren. Hier gab es praktische Dinge wie gestrickte Socken und Mützen, geflochtene Gegenstände für den Haushalt, ­schöne, weiche Kuscheltiere und zudem viele typische Flohmarktartikel.