Calw Ehemalige stellen sich hinter das KSK

Die Fallschirmjäger-Kameradschaften Calw und Nagold haben deswegen dem Kommandeur des Kommando Spezialkräfte angeboten, die bereits schon jetzt gegebene Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Hoher Aufwand

Den Überlegungen, das KSK aufzulösen, erteilten die Verfasser des Briefs eine klare Absage. Denn die Bundeswehr brauche wie Armeen anderer Länder eine Spezialeinheit, um den hohen Anforderungen an diese Einheit entsprechen zu können. Dazu sei es notwendig, den Verband möglichst an einen Standort zu bündeln. Hierzu sei am Standort Calw mit hohem finanziellen Aufwand die notwendige Infrastruktur geschaffen worden, weswegen nach Meinung der Autoren eine Verlegung einer Verschwendung von Steuergeldern gleich käme. Die Kameradschaften waren sich einig, dass die Lösung der internen Probleme bereits in Angriff genommen wurde und der Reformierungsprozess erfolgreich beendet werden könne.