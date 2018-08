Calw Eggert: ein richtiger Kinder-Campus

Calw-Stammheim/Heumaden. 42 zusätzliche Betreuungsplätze werden zum neuen Schuljahr im Kinderhaus Heumaden eingerichtet, 20 im Kinderhaus Stammheim – um das zu stemmen, waren natürlich Baumaßnahmen notwendig. Pünktlich zum Ende der Sommerferien werden diese abgeschlossen sein.

In Heumaden ziehen zwei Ganztagesgruppen ins Obergeschoss des Kinderhauses. Die beiden Hort-Gruppen weichen dafür in die Heumadenschule aus. Weil die Anmeldezahlen an der Schule gesunken sind, stehen dort Klassenzimmer zur Verfügung (wir berichten). "Es ist sehr entspannt mit den Kindern, trotz des Umzugs", sagt Frauke Pfrommer, die auch in den Ferien jeden Tag zwölf Kinder betreut. Nun eben in einem umgestalteten Klassenzimmer. Die Wände wurden gestrichen, einige kleinere Arbeiten vorgenommen.

Sanitäranlagen mit winzig kleinen Waschbecken und Toiletten eingebaut