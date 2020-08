Calw Droht Xanderklinge der Kollaps?

Das sagt Yvonne Rembold. Sie wohnt in Holzbronn und hat sich beim Schwarzwälder Boten gemeldet, um aus ihrer Sicht zu schildern, wie es dort gerade zugeht. "Die Parkplatzsituation ist katastrophal. Die Autofahrer parken alles zu, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Menschen veranstalten auf der Wiese vor unserem Haus machen ein Picknick und lassen ihren Müll und Fäkalien zurück", beschwert sich Rembold. So richtig wisse sie nicht, ob sie sich freuen soll, dass das Thema nun endlich mal zur Sprache kommt, oder ob sie sich ärgern soll, weil erst jetzt eingegriffen wird. "Seit März ist die Situation quasi unverändert. Von der Polizei wurde ich belächelt. ›Die Leute dürften doch mit Abstand in die Natur‹, hat man mir gesagt", erklärt sie. Rembold habe freie Sicht zur Xanderklinge. Wenn die Polizei kam, hätten sich die Gruppen aufgelöst, nur um später wieder zusammenzukommen. Zeitnah habe sie sich an die Stadt Calw gewandt und von der Situation erzählt. Sie habe sogar Oberbürgermeister Florian Kling angeschrieben. "Erstmal kam keine Reaktion. Als dann Herr Kling vier Tage später auf Instagram die Xanderklinge wieder beworben hat, kam ich mir verarscht vor. Ich hatte das Gefühl, dass es ihm scheißegal war", erzählt Rembold.

Kling hatte auf der Plattform einen Beitrag der Touristinfo Calw geteilt, der Wanderungen bei der Xanderklinge bewerben sollte. Etwas später entfernte die Touristinfo den Inhalt jedoch von ihrer Seite. Knapp zwei Woche danach hatte Kling ein Selfie von sich und zwei Mitarbeitern der Stadtverwaltung bei der Xanderklinge hochgeladen. Dazu hatte er geschrieben: "Mit dem Ortsvorsteher und dem Tiefbauamt auf Erkundungstour zur Verkehrssicherung. Bitte bleiben Sie auf den ausgeschilderten Wegen und achten Sie auf unsere Natur – sie ist das Wertvollste was wir haben! Es gibt so viele tolle Wanderwege in und um Calw, wenn jeder auf seine Schritte achtet und den Müll wieder mitnimmt, haben wir schon viel erreicht!"