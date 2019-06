Calw Droht Werkrealschule 2020 das Aus?

Sollte sich eine Schließung nicht verhindern lassen – wenn also "das Unglück passiert" – würden die Planungsmittel im Übrigen dennoch gebraucht, so Eggert. Eine Generalsanierung der Grundschule sei in jedem Fall ebenfalls nötig. Und mittelfristig müsste dann auch überlegt werden, was mit dem Gebäude der Werkrealschule geschehen könnte.

Bereits Anfang Mai hatte der Elternbeirat der Wimbergschule amtierende und potenzielle Calwer Gemeinderäte eingeladen, sich selbst ein Bild vom Zustand der Gebäude zu machen. Dabei hatte der Elternbeirat darum geworben, den Standort als "wichtigen Pfeiler der ›Grundausbildung‹" zu fördern.