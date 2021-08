1 Das Impfmobil des Kreisimpfzentrums ist am Donnerstag in Gechingen und Egenhausen. Foto: Rousek

Im Landkreis Calw wurden am 11. August acht neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: drei in Haiterbach, je zwei in Altensteig und Althengstett und einer in Ebhausen.

Kreis Calw - Zusätzlich wurde dem Gesundheitsamt ein positiver Antigen-Schnelltest aus Calw gemeldet. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 14,4 an, das Landesgesundheitsamt mit 15,7.

Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw drei Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung.

Das Impfmobil ist am Donnerstag, 12. August, von 10 bis 12 Uhr in Gechingen an der Gemeindehalle und dann von 15 bis 17 Uhr in Egenhausen.