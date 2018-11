Calw Doppelt so viele Künstler als voriges Jahr bei Talentshow

Doch gewonnen hatte an diesem Abend jeder etwas, meinte Akyüz. Alle hatten gezeigt, dass sie auf einer Bühne vor Publikum bestehen konnten und Spaß an dem hatten, was sie darbieten konnten. Aus diesem Grund wurden dieses Jahr auch nur die ersten drei Plätze bekannt gegeben, damit sich keiner der anderen Teilnehmer demotiviert fühlt. Die Talente auf dem Siegertreppchen bekamen Einkaufsgutscheine, die weiteren Plätze wurden mit Schokolade als Trostpreis belohnt.

Dass es im kommenden Jahr eine weitere Auflage der Talent-Show im von der Waldhaus gGmbH getragenen Jugendhaus geben wird, steht schon fest. Trotzdem wird sich das Organisationsteam zusammensetzen und die Veranstaltung analysieren: Gibt es Verbesserungspotenzial? Und wie kann man es ausreizen? Dann kann es auch im kommenden Jahr wieder richtig rund gehen auf der Bühne des Jugendhauses.