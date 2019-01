Calw Diskussion um Mülltonnen und Falschparker

In der Altburger Straße standen mehrere Mülltonnen auf dem Gehsteig, obwohl sie dort nicht hingehören. "Gibt es das in Stammheim? Nein. Gibt es das in Heumaden? Nein", zählte Irmhild Mannsfeld (NLC) auf. Und warum? Laut Mannsfeld, weil es dort entweder Ortschaftsräte oder künftig Stadtteilbeiräte gebe. Und in der Kernstadt nichts dergleichen. "Ist das wirklich unser größtes Problem in Calw?", fragte Dieter Kömpf (Freie Wähler). Oberbürgermeister Ralf Eggert kündigte an, dass das Ordnungsamt die Besitzer der Mülltonnen informieren werde. Er und Kömpf appellierten dafür, keine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen.

Im Hafnerweg geht es hingegen um Falschparker, die laut Bernhard Stopper (NLC) dafür sorgen, dass weder Räumfahrzeuge noch Krankenwagen um die Kurve kommen, wenn es glatt ist. Das Gremium sprach sich an Ort und Stelle dafür aus, dort ein Halteverbotsschild an­zubringen.