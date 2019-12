Calw Diplom-Psychologin gibt Tipps für Feiertage

Später sollte man Missfallen nur äußern, wenn sich das Geschenk tatsächlich erst dann als unpassend herausgestellt hat (da es beispielsweise nicht funktioniert oder nicht wie gedacht angewendet werden kann): "Heute haben wir die Rollschuhe getestet und gemerkt, dass sie zu klein sind…". Gebe ich einfach nur mein (ästhetisches) Missfallen zu einem anderen Zeitpunkt bekannt, verunsichere ich den anderen und schädige potenziell unsere Beziehung. Denn wahrscheinlich habe ich ihm zuvor vorgespielt, dass mir das Geschenk gefällt. Wie sollte er mir dann in Zukunft vertrauen? Habe ich wirklich aus Überforderung heraus etwas vorgespielt, um den anderen nicht zu kränken und nun ein schlechtes Gewissen deshalb, sollte ich genau das kommunizieren: "Es tut mir leid, dass ich an Weihnachten nicht ehrlich war… mir hat dein Geschenk nicht gefallen, aber ich wollte dich nicht verletzen und habe deshalb nicht direkt etwas gesagt. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer auf mich!"

Wenn kurz vor knapp (also tatsächlich am 24. Dezember) noch Geschenke fehlen – wie kann man spontan noch zum Geistesblitz kommen, was man besorgen kann?

Natürlich kann es helfen, den anderen gut zu kennen – so weiß ich eher, was er sich wünscht und kann gezielt losgehen. Habe ich jedoch keine Idee, ist es bei engen Freunden und Familienangehörigen eher schwieriger mit dem Last-Minute-Geschenk, da ich nicht gut ein "Notgeschenk" machen kann, wie es bei entfernteren Bekannten eher legitim ist (also die Pralinenschachtel oder die "gute Flasche Wein"). Viele Beschenkte verstehen das Geschenk als Botschaft über die Beziehung, die man zueinander hat. Verstehe ich mich als in einer besonderen Beziehung befindlich, möchte ich auch ein Geschenk, dass diese Beziehung ausdrückt (und das ist eben nicht die Pralinenschachtel, die ich noch kurz vor knapp gekauft habe). Ein Ausweg aus der Geschenke-Not ist auch hier Ehrlichkeit. Man sollte dem anderen sagen, dass und warum man es dieses Jahr nicht geschafft hat, langfristig etwas zu organisieren. Wenn dies ehrlich bedauert wird, kann das die Bedeutung der Beziehung stärken. Natürlich sollte es eine Idee geben, wie mit der Situation umgegangen wird, zum Beispiel ein verschobenes Weihnachtsgeschenk oder eine Überraschung zu einem anderen Zeitpunkt.

Wie sollte man selbst damit umgehen, wenn etwas Verschenktes dem Beschenkten nicht gefällt?

Am besten mit Gelassenheit und Humor: "Oh je… ich seh’s schon… da lag ich total daneben… wie gut, dass man es bis Ende Januar umtauschen kann – wollen wir gemeinsam hin gehen?" Machen Sie es dem anderen leicht, ehrlich zu sein. Auch in diesem Fall gilt aber: Wenn Sie sich Gedanken gemacht und das Geschenk aus einem bestimmten Grund gewählt haben, dürfen Sie das auch ehrlich sagen. "Es gefällt mir so gut an dir, wenn du rot trägst – darum habe ich dir diesen Schal ausgesucht." Gefällt das Geschenk dem anderen jedoch nicht, ist seine Haltung die Ausschlaggebende – sonst würde das Geschenk zu einer Bevormundung werden ("Ich weiß besser, was gut für dich ist…").

Ein selbst gestalteter Gutschein scheint häufig ein gutes Geschenk zu sein – allerdings werden diese oft nicht eingelöst. Wie lässt sich das vermeiden?

Die Verantwortung für die Einlösung des Gutscheins – wenn es sich um gemeinsame Aktivitäten handelt – sollte beim Schenkenden liegen und nicht beim Beschenkten! Verschenke ich also eine Einladung zum Brunch, sollte ich auch direkt Vorschläge für Termine anbieten (diese können beispielsweise auch auf den Gutschein geschrieben werden) und dafür Sorge tragen, dass der Brunch auch stattfindet.

Gutscheine sollten zudem konkret sein und sich auf Dinge beziehen, die man nicht sowieso miteinander tut. Einfach einen gemeinsamen Abend zu verschenken wäre merkwürdig, wenn man bereits viel Zeit miteinander verbringt. Auch seltsam wäre die Botschaft, dass der Beschenkte dankbar für die gemeinsame Zeit sein soll… Ist diese denn für den Schenkenden eine Last?

Problematisch in Paarbeziehungen kann es werden, wenn Dinge verschenkt werden, die Konflikte betreffen oder sich auf generelle Forderungen des Partners beziehen: So wünscht sich die Frau etwa, weniger Zeit abends vor dem Fernseher zu verbringen und mehr gemeinsam zu unternehmen. Ein Gutschein des Mannes für eine gemeinsame abendliche Unternehmung kann dann das Gegenteil von Freude auslösen, wenn die Botschaft mit ihm verbunden ist, dass es bei der einmaligen "Ausnahme" bleibt (oder es gar eine besondere Anstrengung bedeutet, den Fernseher abends nicht einzuschalten und etwas mit der Partnerin unternehmen zu "müssen").

Gutscheine sollten auch nicht für etwas genutzt werden, das man selbst gerne möchte und dem der andere eher kritisch gegenübersteht (zum Beispiel schenke ich meinem Partner eine Städtereise, obwohl ich eigentlich diejenige bin, die diese Art von Reisen mag). Dass man sich bei einem solchen Geschenk nicht freuen kann, ist nachvollziehbar, da man zu etwas gebracht werden soll, das man nicht tun möchte und hierfür auch noch Dankbarkeit zeigen soll. Obwohl schenken auch immer dem Schenkenden guttut, sollte das Geschenk im Hinblick auf die Wünsche des Beschenkten gewählt werden!

Und einmal abseits von Geschenken: An Weihnachten geht es ja eigentlich vor allem auch um die Menschen, die einem am wichtigsten sind. Wenn man nun aber auf seine Liebsten verzichten muss – welchen Rat können Sie hier geben?

Verbringen Sie die Feiertage – gerade dann – so gut wie nur möglich. Oft neigen wir dazu, uns zurückzuziehen, wenn es uns nicht gut geht. Das führt jedoch meist nicht dazu, dass die Stimmung sich aufhellt. Ganz im Gegenteil beschäftigen wir uns dann intensiv mit den unangenehmen Gefühlen und unerfüllten Sehnsüchten und leiden verstärkt. Besser ist es, möglichst früh diese Situationen anzugehen und so zu planen, dass die Wahrscheinlichkeit für positive Gefühle steigt. Weiß ich also, dass ich Weihnachten nicht mit meinen Liebsten verbringen kann, sollte ich mir früh überlegen, was ich stattdessen tun kann. Gibt es Freunde oder andere Familienangehörige, mit denen ich feiern kann? Gibt es andere Personen, die ebenfalls allein sind, mit denen ich mich verabreden kann? Und: Gibt es vielleicht Dinge, die ich sonst nicht tun kann, weil die anderen da sind? Dann könnte ich diese gezielt einplanen und so meine Freude auf die Feiertage erhöhen. Oft sind das übrigens ganz banale Dinge: Gerichte, die mir schmecken (dem Partner oder den Kindern jedoch nicht), Filme, die ich gerne sehe, und die bei anderen Fluchtimpulse auslösen (bei mir ist es die Herr-der-Ringe-Trilogie, die ich jede Weihnachten komplett ansehe), Aktivitäten, die ich schätze und die allein genossen werden können (Ausflüge, aber auch Beschäftigungen zu Hause). Sinn macht es, gerade wenn man sich einsam fühlt, sich bereits früh fest zu verabreden. Erwischt mich erst einmal das Einsamkeitserleben, schaffe ich es oft nicht, den Schritt auf andere zuzugehen oder mich zu einem möglichen Termin aufzuraffen. Habe ich mich jedoch explizit verabredet und werde dort erwartet, verlasse ich das Haus (auch wenn mir nicht danach ist). Und wenn ich dann unterwegs bin, schaffen es die Reize, denen ich ausgesetzt bin, oft, dass es mir besser geht und angenehme Gefühle auftreten können. Diese sorgen dann wieder für mehr Aktivität und ich entkomme so der "Weihnachtsbluesgefahr".