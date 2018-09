Calw Die Sprache der Instrumente besser verstehen

Kein Wettbewerb zwischen Teilnehmern

Aber auch Kompositionen des 19. Jahrhunderts waren zu hören, wie das fröhlich-folkloristische Amerikanische Streichquartett F-Dur von Antonin Dvorak oder zeitgenössisches wie "Variations on Early One Morning" von Sheila Mary Nelson oder "Oblivion" vom Tango-Meister Astor Piazzolla. Populäre Barockmeister wie Johann Sebastian Bach mit "Kunst der Fuge" wechselten mit weniger bekannten Komponisten dieser Zeit wie Ladislav Gabrieli mit "Adagio con espressione" oder Bernhard Romberg mit dem "Trio e-moll".

Es war zu spüren, dass die 50 jungen Leute in ihrer Kurs-Woche zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen sind, die am gleichen Ziel gearbeitet hat. Dazu trägt sicher der nicht kompetitive Charakter des Kurses bei, was heißt, dass es keinen Wettbewerb gibt, wer beim Konzert spielen darf oder nicht. Sie haben alle ihr Publikum auf hohem Niveau bestens unterhalten und konnten ihm auch die Schönheit der barocken Musik mit anspruchsvollen Werken nahebringen.

Die Dozenten Renate Harr (Violine), Claudia Rink (Viola), David Raiser (Violincello) und Georg Noeldeke (Kontrabass und Gambe) zeigten sich zusammen mit Klein sehr zufrieden mit dem Dargebotenen und das Publikum geizte nicht mit Applaus.

So auch noch zum Abschluss nach dem anspruchsvollen Klavierquartett g-moll von Johannes Brahms mit Samuel Heinrich am Klavier, Emilia Hafner mit der Violine, Valentin Stolz (Viola) und Carlotta Raiser mit dem Cello, das das Konzert würdig zusammenfasste.