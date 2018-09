Calw Die Methode löst Skepsis aus

Trotz aller Zufriedenheit, es mit den Häusern ins Ranking geschafft zu haben, sieht man das neue Ranking beim Klinikverbund Südwest etwas skeptisch und kritisch. Hintergrund ist die Methode, die die beiden Organisationen angewendet haben. Zum einen haben sie die bundesweit einheitlichen Qualitätsberichte aller Kliniken verwendet und sie mit den Einträgen von Bewertungsportalen im Internet kombiniert – allerdings nur von drei ausgewählten Portalen. Zusätzlich habe man kleine Fachkliniken mit großen Maximalversorgern in einen Topf geworfen.

Bei so einem Vorgehen müsse dann aber klar sein, dass es bei dem Ranking nicht allein um die Qualität einer Klinik gehe, sondern besonders um die Zufriedenheit der Kunden, betonte Jörg Noetzel, der medizinische Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Trotzdem habe man das Ranking mit "Die besten Krankenhäuser in Deutschland" überschrieben. "Die verwendete Formulierung klingt mindestens missverständlich", so Noetzel. "Passender wäre eher ›Die beliebtesten Krankenhäuser in Deutschland‹ gewesen."

Dass Qualität nicht zwingend wichtigstes Kriterium bei dem Ranking gewesen sei, zeige auch das Abschneiden so mancher renommierter Häuser. So landete die Uniklinik Freiburg auf Rang 334, die Uniklinik Ulm gar auf Rang 381 – mehr als zehn Plätze hinter Calw. Auch die Uniklinik Heidelberg liegt auf Rang 370 noch hinter Calw. Das Uniklinikum Dresden schaffte es beim jüngsten – etablierten – Klinikranking der Zeitschrift "Focus" deutschlandweit auf Platz drei. Beim F.A.Z.-Institut schaffte es die Klinik überhaupt nicht ins Ranking. "Da kann man sich schon fragen, was es mit einer solchen Rangliste auf sich hat", meint Noetzel mit Blick auf die F.A.Z.-Untersuchung.