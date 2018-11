Calw Die Kleinsten präsentieren sich ganz groß

Nachdem sie in diesem Jahr erstmalig als Duo Bühnenluft geschnuppert hatten, lassen sie sich nun keine Chance mehr entgehen, ihr Können zu zeigen. Erst seit Juni 2018 trainieren die Schwestern im Verein als Duo zusammen. Zu Tanzen haben sie bereits im Alter von drei Jahren angefangen. Als süddeutscher Vize-Meister 2018 haben sie sich für die Zukunft noch Einiges mehr vorgenommen.

So viel Engagement möchten der ADM und seine Trainerinnen natürlich fördern. So war es klar, dass sie die jungen Tänzerinnen in dem Vorhaben, bei der Talentshow des Stadtjugendreferats in Calw teilzunehmen, unterstützen.

Jüngst lud dieses nämlich wieder Klein und Groß ein, ihre Talente in einem wunderschönen Rahmen zu präsentieren. So fanden sich Breakdancer, Sänger, Zauberer und viele mehr am Freitagabend ein, um in drei bis fünf Minuten in je zwei Runden ihr Können zu zeigen. Bewertet wurden das Erscheinungsbild auf der Bühne, die Reaktionen des Publikums, die Originalität und Kreativität, die Technik sowie das Unterhaltungsniveau. Dieser bunte Talentmix bot ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die Zuschauer.