Calw Die Aufstiegsspiele rücken näher

Am Sonntag kommt es in Bad Liebenzell zum Gipfeltreffen zwischen Zweitliga-Absteiger Böblingen und dem TSV Calw – gleich zweimal, es stehen Hin- und Rückspiel an. Mindestens eine der beiden Partien will der TSV Calw gewinnen. TSV Calw: Franziska Habitzreither, Maren Heuer, Adina Stoll, Katrin Strobel, Kristin Heuer, Helena Bär und Angelina Schmidberger.