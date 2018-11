Die Altersfeuerwehren Bad Liebenzell, Beinberg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen und Unterreichenbach führten ihren traditionellen Herbstausflug unter der Leitung von Erdmann und Siegried Waterstrat durch. Das Ziel in diesem Jahr: Mühlhausen an der Enz im Stromberggebiet. Vor der Einkehr unternahmen die Feuerwehrleute noch eine kurze Wanderung bei tollem Wetter. Dank schöner Fernsicht konnten sie bis zum Schloss nach Vaihingen an der Enz blicken. Anschließend kehrten sie "Im Krug zum Grünen Kranze" ein. Hier fand das alljährliche Weinseminar eine Fortsetzung. Bei leckerem Essen, tollem Wein und super Stimmung, für die Musiker Erich sorgte, haben die Teilnehmer ein paar fröhliche Stunden gefeiert. Foto: Feuerwehr