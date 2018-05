Calw Der Urknall und die Gottesfrage

Calw-Stammheim. Kann man als Naturwissenschaftler auch gleichzeitig überzeugter Christ sein? Ja, sagt, Thomas Schimmel. Der Physiker ist sogar der Ansicht, dass Naturgesetze ein Hinweis auf die Existenz eines Schöpfers sind. Bei einem Vortrag im Gemeindehaus in Stammheim am Sonntag, 6. Mai, ab 19 Uhr gibt er einen unterhaltsamen Einblick in seine Gedanken.