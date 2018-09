Calw Der Schlager unter den Blockflöten-Stücken

Unter dem Titel "Süßeste Lust – Baroque Favorites aus Deutschland und Italien" wird sie Glanzstücke, beinahe schon Schlager der Blockflöten-Literatur, vorstellen. Darunter sind Originalwerke, aber auch kunstvolle Bearbeitungen von Stücken, die von ihren Schöpfern, darunter Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli und Antonio Vivaldi, für andere Instrumente geschrieben wurden.

Unterstützt und begleitet wird Oberlinger dabei von den zwei in der Region verwurzelten, aus Oberdigisheim (Zollernalbkreis) stammenden Schwestern Vera Bieber, ebenfalls an der Blockflöte, und Patrizia Bieber, Barockvioline. Beide sind inzwischen Studentinnen an der Universität Mozarteum Salzburg und mehrfache Preisträgerinnen im Bereich Alte Musik. Für den Cembalo-Part kommt Gregor Hollmann von der Musikhochschule Münster in die Aureliuskiurche. Barocke Virtuosität sowie der Klangfarbenreichtum von Blockflöte, Barockvioline und Cembalo werden eindrucksvoll miteinander verschmelzen, heißt es in einer Ankündigung.

Für das Konzert gibt es ab 15. Oktober einen Kartenvorverkauf bei Musik-Raff am Marktplatz in Calw. Die Karten kosten 15 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Schüler und Studenten. Beginn ist um 19 Uhr.