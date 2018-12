Calw Der lange Weg zum Christbaum

Calw-Speßhardt. Ein großes Gelände in Speßhardt, etwas abseits gelegen. Wo man hinsieht: Tannen. Große, kleine, bereits verpackte. Es herrscht Betrieb, mehrere Ladungen an Bäumen müssen verladen werden. An diesem Tag ist Matthias Schlenker, Vorsitzender des Harmonika-Vereins Holzgerlingen vor Ort, um einen Lastwagen voll Bäume abzuholen. Der Verein verkauft sie dann in Holzgerlingen, um die Jugendkasse aufzubessern. Lange Zeit zum Plaudern hat Schlenker aber nicht.

Schweres Gerät nähert sich, um eine ganze Palette Bäume auf den Lastwagen zu laden. Während der Vereinsvorsitzende und ein Helfer die Tannen festzurren, rollt schon ein zweiter Traktor an, beladen mit noch mehr Bäumen.

Es nieselt. Noch kann man sich kaum vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis aus den Tannen, die jetzt noch schmucklos im Lastwagen liegen, wunderschöne Christbäume werden. Aber es wird so sein. Wie jedes Jahr.