Calw Den inneren Schweinehund besiegt

Zur Mittagszeit wurde die Gruppe mitten in der Natur auf dem so genannten Kapf von der Ortsgruppe Gültlingen des SWV bewirtet, ehe sie ihr Weg ins Nagolder Naturfreundehaus lenkte. Großteils auf dem Gäurandweg unterwegs, bezwangen sie das topografische Wechselbad vorbei an Sulz am Eck. Gestärkt mit Schweinebraten oder Gemüselasagne am frühen Abend, ging es weiter in Richtung Ebhausen und von dort nach Berneck.