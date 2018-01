Calw Dem eigenen Leben mehr Tiefe geben

Calw. Es wird von der Calwer Hospizgruppe in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Calw veranstaltet. Eingeladen sind Menschen, die sich beruflich, ehrenamtlich oder aus persönlichem Interesse mit den Fragen der Endlichkeit des Lebens und der Sterblichkeit befassen, sich für die Ziele sowie Arbeitsweise der ehrenamtlichen Hospizarbeit interessieren, die in Ausbildung oder im beruflichen Dienst in Altenpflege und Krankenhaus mit schwer kranken oder sterbenden Menschen betraut sind. Das Seminar bietet Gelegenheit, die eigene Sterblichkeit zu reflektieren, den Gedanken und Gefühlen nachzugehen, wie Menschen den Tod annehmen können, aus dem persönlichen Umgang mit dem Sterben vielleicht sogar eine Chance der Reifung entwickeln können. Der Gedanke an den Tod kann motivieren, bewusster zu leben, dem Leben Tiefe geben, die Selbstheilungskräfte der Seele aktivieren.

Auf diese Weise will das Seminar Wege zur Überwindung der Sprachlosigkeit finden, die Symbolsprache sterbender Menschen verstehen, der Frage nachgehen, ob es nicht nur aktives Zuhören, sondern auch aktives Schweigen geben kann.

Erfahrene Leiterin