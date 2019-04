Calw Das Ziel: die Stadt voranbringen

Beispielsweise was Veranstaltungen in Calw betreffe, gebe es "noch richtig Luft nach oben". Mittelfristig solle auch nach einer Möglichkeit gesucht werden, wieder ein Hallenbad anbieten zu können – möglicherweise durch eine interkommunale Zusammenarbeit. Finanzen Besonders wichtig sei auch die Haushaltskonsolidierung, die in den vergangenen Jahren für stabilere Finanzen gesorgt habe, so Ott – "obwohl es keinen Stillstand in der Stadt gab". Investitionen in Straßen, Schulen oder die Feuerwehr seien getätigt worden. Und jetzt könne gestaltet werden. Um die finanzielle Entwicklung weiter positiv zu gestalten, gelte es auch, die Einnahmen durch die Gewerbesteuer zu steigern – beispielsweise durch das Gewerbegebiet Lindenrain.

Wohnraum, Verkehr, Umwelt Auch in Sachen Wohnen, Infrastruktur und Umwelt möchte die GfC Calw voranbringen. Beispielsweise durch eine weitere Einfahrt für Heumaden, die eine Verkehrsentlastung bringen dürfte. Durch Mehrfamilienhäuser und bezahlbaren Wohnraum. Oder durch das Ziel, Calw in fünf Jahren zur plastikfreien Stadt zu machen. Oberbürgermeister Was Ott ebenfalls umtreibt, ist die anstehende Wahl eines Oberbürgermeisters.

Hier schwebt ihm vor, fraktionsübergreifend nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen. Und: Wer auch immer gewählt werde, müsse sich zunächst im Amt einfinden. Dabei sei auch ein starker Gemeinderat gefragt, der dem künftigen OB zeige, dass man die Stadt voranbringen wolle.