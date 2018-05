Calw "Das spannendste Projekt, das ich je machen konnte"

Was Feldenkirchen in diesem einen Jahr mit Martin Schulz erlebte, war ein beispielloser Fall des Scheiterns. Zwar "das spannendste Projekt, das ich je machen konnte", unterstreicht er. Aber auch eine nicht zu unterschätzende menschlichen Tragödie. "Es hat mich natürlich berührt. Aber das muss man als Journalist trennen." Manchmal habe er innerlich den Kopf geschüttelt und hätte wohl am liebsten eingegriffen, wenn das Team um Schulz zweifelhafte Entscheidungen traf. "Aber ich habe darauf geachtet, meine Rolle nicht zu verlieren. Und Schulz hat mich das auch machen lassen."

Einblick in Politik

Bei seinem Besuch in Calw kann der Journalist jedoch klipp und klar seine Meinung sagen. Und das tut er dann auch, in der Diskussion mit den rund 20 Gästen in der VHS. Immer wieder stellen Zuhörer Fragen, was den Autor sehr zu freuen scheint. "Ein tolles und interessiertes Publikum", lobt er. Dieses wiederum freut sich über die Einblicke ins politische Geschäft. "Es war sehr interessant", meint Manfred Stehle, ein Zuhörer aus Althengstett.

Immer wieder wird deutlich, dass viele – gerade Bürger, die der SPD zugeneigt sind – nach Antworten suchen. Wie die Partei so scheitern konnte, was Schulz falsch gemacht hat. "Im Rückblick war es ein Kardinalfehler diese ›Würselen-Soße‹ über den ganzen Wahlkampf zu gießen", sagt Feldenkirchen auf die Frage, warum sich Schulz oftmals so klein machte; anstatt seiner Karriere im EU-Parlament lieber auf sein Bürgermeisteramt in Würselen verwies. Auch die Rolle der Medien sieht Feldenkirchen durchaus kritisch. Zwar wolle kein Chefredakteur eine Kampagne gegen irgendjemanden starten, jedoch schleiche sich schnell eine "Mehrheitsberichterstattung" ein. Ein Stempel, den man so schnell nicht mehr losbekommt.

Dies und beinahe unzählbar viele andere Faktoren haben schließlich dazu geführt, dass aus der Lichtfigur Schulz ein gebrochener Mann wurde. "Jetzt leuchtet nichts mehr", so die bittere Bilanz.