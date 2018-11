Calw Das Schlaganfallrisiko kann steigen

Wenn elektrische Impulse den Herzmuskel falsch stimulieren, spricht man von Herzrhythmusstörungen. Es kann sich dabei um die Verlangsamung der Herzschlagfolge oder um Herzrasen handeln. Oft sind Herzrhythmusstörungen harmlos. Springt der Puls jedoch schlagartig von einer normalen Herzschlagfolge auf eine sehr hohe oder sehr niedrige Herzfrequenz, ist das krankhaft – was jedoch nicht gleichbedeutend mit gefährlich ist.

Die Ursachen für solche Herzrhythmusstörungen sind vielfältig. Die am häufigsten auftretende Rhythmusstörung ist dabei das Vorhofflimmern. Es kann anfallsartig, dauerhaft oder chronisch auftreten. Vorhofflimmern ist zunächst nicht lebensgefährlich, kann aber auf lange Sicht das Schlaganfallrisiko erhöhen oder zur Herzschwäche führen.

Am 27. November zwischen 18 und 20.30 Uhr findet ein kostenfreier Vortragsabend zu diesem Thema statt. Im Anschluss an die drei Vorträge beantworten die drei Referenten die Fragen der Zuhörer. Der Abend findet im Gemeinschaftsraum (viertes Obergeschoss) in den Kliniken Calw statt. Das Parken während der Veranstaltung ist kostenfrei.