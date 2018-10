Calw "Das macht einem schon ein bisschen Angst"

"Im Kapitalismus sind in Zukunft nicht mehr das Geld, sondern die Daten am wichtigsten", resümierte Voggenreiter. Durch die fortschreitende Digitalisierung würden die Menschen künftig immer mehr manipuliert, hob er hervor. China sammle zum Beispiel bereits heute Daten seiner Einwohner in großem Umfang und beurteilte die Aktivitäten der Menschen nach einem Punktesystem. Voggenreiter erklärte, dass es bereits die Möglichkeit gebe, die psychische Verfassung eines Menschen anhand seiner Kommunikation auf Facebook zu erkennen. Ist daran gute Stimmung abzulesen, könne beispielsweise ein Reiseveranstalter entsprechende Angebote schalten und verkaufen.

Verzicht auf Frontalunterricht

Voggenreiter zeigte immer wieder lebensnahe Beispiele. So brachte er ein Telefongespräch zwischen einem Menschen und einem Computer zu Gehör. Die Besucher konnten dabei kaum einen Unterschied in den Stimmen und gesprochenen Inhalten der beiden Gesprächspartner feststellen. Die fortschreitende Digitalisierung werde schon in zehn bis 20 Jahren Berufe wie Taxifahrer, Bibliothekar oder Steuerberater völlig überflüssig machen, so Voggenreiter. Stattdessen benötige man künftig interdisziplinäre Berufe, die beispielsweise Berufsbilder wie Ingenieur und Psychologe miteinander verbinden.

Als Konsequenz für die Erziehung und Bildung hielt der Referent nicht die pure Wissensvermittlung für erstrebenswert, sondern die Förderung der Kreativität. Diese könne in den Schulen am besten gelingen, wenn weitgehend auf Frontalunterricht verzichtet werde und stattdessen die selbstständige Erarbeitung von Erkenntnissen in Gruppenarbeit fokussiert werde. Äußerst wichtig sei auch die Ausbildung der empathischen Fähigkeiten, der sozialen Kompetenz, zwischenmenschlicher Kommunikation und der richtige Um- gang mit anderen Kulturen.

Weiter hält Voggenreiter "menschengerechten und mehrwertorientierten Umgang mit Menschen" für unerlässlich. Man solle die gezielte Ausbildung zu interdisziplinären Berufen anstreben, die Aufgaben übernehmen, die von Maschinen nicht geleistet werden können. "Wir werden versuchen voranzubringen, was aktuell ist und dieses Wissen über den ganzen Landkreis streuen", unterstrichen mehrere Vertreter des Arbeitskreises der Elternbeiräte unisono.