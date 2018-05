Calw Das Element der Zerstörung

Rühle geht gewollt immer wieder neue Wege, entwickelt sich so auch als Künstlerin weiter. Sie malt hauptsächlich mit Acryl, verwendet aber auch Collageelemente. Egal ob Leinwand, Holzplatten oder neuerdings auch ausrangierte Lkw-Planen – sie geht, beziehungsweise malt, stetig neue Wege. "Ich will damit das starre Format sprengen. Die Veränderung bei der Arbeit entsteht durchs Tun", verdeutlicht Rühle, dass die Änderungen nicht immer bewusst gemacht werden.

Wachs lässt Schichten wiederkommen

So stehen auch im Calwer Landratsamt Bilder aus verschiedenen Epochen. Seit 2012 ist die Altensteigerin als freischaffende Künstlerin tätig, malte nach eigenen Angaben früher noch gegenständlicher – das ist auch im ein oder anderen Bild in der Ausstellung zu sehen. Einen Zusammenhang werden die Gemälde allerdings nicht ergeben. Jedes Bild stehe für sich, verdeutlicht Rühle, die bei ihrer Arbeit auch immer wieder tiefer liegende Schichten hervorholt. Das geht allerdings nur, weil sie Wachs in ihre Farben mischt – so lässt sich das Gepinselte auch wieder abkratzen.

Aber genau dieser Ansatz zeichnet die Werke von Birgit Rühle aus. Der Drang nach stetiger Veränderung, das Element der bewussten Zerstörung wird dadurch zum generierenden Faktor ihrer Bilder. "Da ist die Verwandlung bis zum Schluss", fasst Rühle zusammen. Auch im Landratsamt ist man zufrieden, die Künstlerin an Land gezogen zu haben: "Der Stellenwert der Kunst spielt eine große Rolle und wir wollen lokalen Künstlern hier eine Plattform bieten", erklärt Frieß.

Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes zugänglich und befindet sich im Foyer des ersten Stocks im Haus A.