Calw Damit Stämme nicht stürzen, ist Kontrolle notwendig

Seit Juli 2016 im Einsatz

Im Bau- und Umweltausschuss der Stadt berichtete die junge Frau nun von ihrer Arbeit, die sie im Juli 2016 aufgenommen hat. So gibt es im Stadtgebiet rund 20 000 Bäume, die Linkenheil derzeit sämtlich in einem Verzeichnis erfasst. Bis November dieses Jahres gelang ihr das bei rund 6000 davon. Vorrangig kontrollierte sie dabei die Grünanlagen an Schulen, Kindergärten und Parks. Etwa drei Jahre wird sie voraussichtlich noch brauchen, bis sie jeden Baum mindestens einmal in Augenschein genommen haben wird. Ihre Aufgabe ist damit aber längst nicht beendet – denn dann stehen (je nach Zustand des Baums) Nachkontrollen in unterschiedlichen Zeitabständen an.

Insgesamt, so erklärte Linkenheil auf Nachfrage von Adrian Hettwer (GfC), seien die Bäume in gutem Zustand, auch, wenn beinahe jeder einen kleinen Schaden aufweise – was aber ganz normal sei. Schließlich gehe das Leben auch an Bäumen nicht spurlos vorbei.