Calw "Damit kann man richtig arbeiten"

Die Arbeiten für das schnelle Internet vor Ort sind so gut wie abgeschlossen. Die Firma hm-netzwerke aus Althengstett betreut die Verbindung zum Glasfasernetz der Sparkassen IT, die Einrichtung der Serverschränke und die Verteilung der WLAN-Hotspots in allen Klassenzimmern. Kleine unscheinbare Geräte, die den Schulalltag künftig einfacher machen. Gerade in Erwartung von Wechselunterricht – also die halbe Klasse zu Hause und die andere Hälfte im Klassenzimmer. Mit dieser Internetbandbreite sei das jederzeit möglich, so Köcher. "Alle Klassen können gleichzeitig im Netz sein und trotzdem sind Videokonferenzen oder Livestreams kein Problem." Und auch der zusätzliche Betrieb der digitalen Tafeln, die folgen werden, werde die Verbindung nicht merkbar einschränken.