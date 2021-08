1 Politisch unkorrekt, aber unterhaltsam: "Dui do ond de Sell" alias Petra Binder (links) und Doris Reichenauer Foto: Fritsch Foto: Schwarzwälder Bote

Comedy: "Dui do on de Sell" geben im Kurpark gewissermaßen Heimspiel / Lästern unter Freundinnen und auf Schwäbisch

Calw-Hirsau. Darf man Angehörige des weiblichen Geschlechts heute noch als Tussis, Schnepfen oder Weiber bezeichnen? Wenn man eine Frau ist, offenbar schon. "Dui do on de Sell" haben da bei ihrem Auftritt bei "Raus in den Park" in Hirsau jedenfalls keine Hemmungen. Denn Petra Binder und Doris Reichenauer dürften kaum Gefahr laufen, einen Shitstorm in den sogenannten sozialen Netzwerken auszulösen. Ein männlicher Comedian würde sich da deutlich schwerer tun.

Dann machen sich die schwäbischen Comedy-Frauen auch noch über alte, weiße Männer lustig. Mit solchen sind sie nämlich verheiratet. Sie schildern, wie diese Machos mit ihren Buddha-Figuren Fußball glotzend vor dem Fernseher hocken und in ihrer Wortkargkeit nicht mal das Wort "bitte" hervorbringen. Nun, darüber hat sich die Gender-Polizei sowieso noch nie aufgeregt. Dadurch zeigen die beiden auch ein Stück weit die Absurdität der ganzen Debatte.

Wenn Petra und Doris miteinander so richtig Schwäbisch "schwätza" hört sich das wie das alltägliche Gelästere unter Freundinnen an. Das kommt locker daher, wirkt authentisch. Und gerade darin zeichnet sich gute Comedy aus. Das beherrschen "Dui do on de Sell", zumal sie außer zwei Headset-Mikrofonen keine technischen Hilfsmittel brauchen und damit rund eineinhalb Stunden ihr Publikum begeistern.

Nicht nur Männlein und Weiblein bekommen ihr Fett weg. Binder und Reichenauer vergessen dabei nicht, sich selbst kräftig auf die Schippe zu nehmen. Sie erzählen aus dem Alltag von Frauen, die keinen Menstruationshintergrund mehr haben und sich neben ihren Ehemännern mit ihrem pubertierenden Nachwuchs auseinandersetzen müssen.

Zum Running Gag wird das immer wiederkehrende Telefonat von Doris Reichenauer mit ihren Sohn Kevin, der ihr von seiner neuen Flamme Joanna-Luise vorschwärmt. Zu ihrem Entsetzen wird es von Anruf zu Anruf wahrscheinlicher, dass die junge Frau schwanger ist – und Doris damit Großmutter wird.

Immer wieder suchen die beiden den Kontakt zum Publikum. Etwa, wenn es um den schwäbischen Dialekt geht – für das Duo schon eher eine Sprache. Da wird mit einem gebürtigen Portugiesen über die Bedeutung des Adjektivs "lommelig" diskutiert. Das führt dann zu so köstlichen Wortschöpfungen wie "Syphilis-Böbbele", womit die Physalis-Verzierung an Cocktail-Gläsern gemeint ist.

Kultur hat’s gerade schwer

Noch immer ist es schwer, das hat sich auch am Freitagabend gezeigt, die Leute wieder zu Veranstaltungen zu locken. Nicht viel mehr als 100 Besucher sind gekommen. Bei "Dui do on de Sell" hätte die Zuschauertribüne eigentlich proppenvoll sein müssen, handelt es sich doch um eine Art Heimspiel des populären Duos aus dem Kreis Calw; zumal auch das Wetter einigermaßen mitgemacht hat.

"Die treiben einen Riesenaufwand und gehen ein Risiko ein. Dann geht man doch auch hin", so die beiden Comedians ans Publikum sowie an die Veranstalter Jürgen Ott und Tom Sanchez gewandt. Es sei schön, mal wieder rauszugehen, wegzukommen von Laptop und TV und mal wieder herzhaft zu lachen. Nun, dafür haben Petra Binder und Doris Reichenauer am Freitag im Kurpark ausführlich gesorgt. Wer gekommen ist, hat sich jedenfalls köstlich amüsiert. Mehr als eine klitzekleine Zugabe war freilich nicht drin – sonst steht wegen nächtlicher Ruhestörung gleich wieder die Polizei da.