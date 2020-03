Calw Coronavirus: OB lädt Gewerebtreibende zu Videochat ein

Zuschüsse vom Bund

Besonders belastend sei für viele Unternehmer, gerade in der Tourismus-Branche, die anfängliche Unsicherheit gewesen, erläutert Skiba. Nun gelte es, die aktuellen Informationen, die es gibt, an die besorgten Unternehmer weiterzugeben. Insbesondere einige von den kleinen, bei denen keine Kurzarbeit möglich ist, seien kurzfristig auf liquide Mittel angewiesen, hakt Haußmann ein. Für sie soll es direkte Zuschüsse vom Bund geben. Den entsprechenden Förderantrag zu stellen, könnte laut dem Wirtschaftsförderer schon Mitte bis Ende der Woche möglich sein. Das Rettungspaket sieht Zuschüsse von bis zu 15 000 Euro über drei Monate vor. Für größere Unternehmen soll es einen Stabilisierungsfonds geben. Bei einigen der Maßnahmen, meint Haußmann, sei es jedoch noch nicht ganz klar, wie sie konkret auf Landkreis- oder auf kommunaler Ebene ausgestaltet werden können. Fest stehe, betont Neuweiler als Vertreter der Sparkasse Pforzheim Calw: Man müsse in der jetzigen Situation unbürokratisch helfen. Dazu gehören zum Beispiel Tilgungsstreckungen oder die Vermittlung von Fördermitteln.

Beim Finanzamt könne eine Änderung der Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer beantragt werden, erklärt Reinauer-Weber. Daraufhin bestehe die Möglichkeit, die Vorauszahlungen herabzusetzen. Was zum Beispiel die Umsatzsteuer oder die Körperschaftssteuer anbelangt, könne man eine Stundung beantragen – also eine Aufschiebung der Zahlung um zunächst drei Monate. Auch ein Vollstreckungsaufschub werde laut Reinauer-Weber gewährt, wenn die Zahlungsunfähigkeit in Zusammenhang mit der Corona-Krise stehe. Die entsprechenden Formulare gebe es auf der Homepage des Finanzamts oder der Stadt.

Zum Thema Kurzarbeit meldet sich Hess von der Agentur für Arbeit zu Wort. "In den vergangenen zehn Jahren war Kurzarbeit kein Thema", meint er. "Umso härter trifft uns die jetzige Situation." Tausende von Anträgen auf Kurzarbeit seien bereits eingegangen. Hess appelliert an die Betroffenen, den Online-Service der Agentur zu nutzen. Um das Ganze zu entzerren, sollten die Betriebe, die im März noch keinen Ausfall haben, auch erst im April Kurzarbeit beantragen. Nur diejenigen, die jetzt schon schließen mussten, sollten dies bis Ende März anzeigen. Im zweiten Teil der Videokonferenz befassten sich die Teilnehmer mit den Fragen von Betroffenen. Wie hoch wäre zum Beispiel das Arbeitslosengeld, wenn ein Betrieb erst Kurzarbeit anmeldet und dann trotzdem insolvent geht, fragte sich ein Zuhörer. Das Arbeitslosengeld werde nach dem "normalen" Lohn berechnet, nicht nach dem Kurzarbeitergeld, wusste Hess zu beruhigen. Ein anderer wollte wissen, wie schnell Kurzarbeitergeld verfügbar werde. "Das wird immer kalendermonatlich abgerechnet", meinte Hess.

Nach rund eineinviertel Stunden beendete Kling die Konferenz. Er zeigte sich stolz darauf, mehr als 200 Menschen erreicht zu haben. Mit dem heutzutage obligatorischen "Bleiben Sie gesund" veranschiedeten sich die Akteure vom Bildschirm.

Weitere Informationen: Das Video der Konferenz gibt es zu sehen auf der ­Facebook-Seite der Stadt Calw (facebook.com/Stadt.Calw).