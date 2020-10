Calw Corona-Krise: "Vom Fass"-Filiale ist Geschichte

Acht Jahre lang war er sein eigener Chef, nun arbeitet er wieder als Angestellter und muss nebenher noch sein Geschäft abwickeln. "Das ist immer noch schwierig", erzählt Vögele. "Da hängen viele Emotionen dran."

Nicolai Stotz, neben Jürgen Ott Vorsitzender des Calwer Gewerbevereins, weiß um die Sorgen der hiesigen Unternehmer und auch, dass Corona zu weiteren Geschäftsaufgaben führte. Der "Adler" in Stammheim etwa hatte kaum unter neuem Pächter eröffnet, da machte er wegen des Lockdowns wieder zu.

Überhaupt haben es die Gastronomen schwer. Sie mussten früh ganz schließen, und als sie wieder öffnen durften, galten strenge Regeln. Die wiederum führten dazu, dass viel weniger Gäste Platz finden als normal. "Für manchen ist es zu wenig zum Leben, aber zu viel, um zu sterben", beschreibt Stotz die Situation. Noch schlimmer trifft es die Event- und Veranstaltungsbranche.

Stotz lobt aber auch, wie kreativ manche Gewerbetreibende geworden sind, und etwa Konzepte für Lieferdienste entwickelt hätten. "Das hat bei manchen funktioniert, bei manchen aber auch nicht."

Andere wiederum seien zunächst in eine regelrechte Schockstarre verfallen, weil sie so unsicher waren, was überhaupt noch möglich ist. Deswegen fordert Stotz von der Politik "ganz klare, einheitliche Vorgaben, die transparent und nachvollziehbar sind", und dies bundesweit. Er spricht von "Leitplanken", zwischen denen sich die Gewerbetreibenden dann bewegen und "kreativ werden" könnten.

Viele Calwer Händler seien erstaunlich flexibel in der Krise. "Ich hab das Gefühl, sie sind noch sehr optimistisch", berichtet der Vorsitzende des Gewerbevereins. "Natürlich hofft jeder auf das Weihnachtsgeschäft."

Bei den Industriebetrieben nder Stadt ist die Situation laut Stotz etwas weniger problematisch. Zwar gebe es bei Firmen, die im globalen Geschäft mitmischen, "erhebliche Schwierigkeiten". Dennoch seien die Auftragslage und die Märkte einigermaßen stabil.

Hygienekonzepte "sehr gut" umgesetzt

Auch auf die Arbeit des Gewerbevereins hat Corona starke Auswirkungen. Der verkaufsoffene Feiertag am 3. Oktober beispielsweise fiel aus. "Wir dürfen nicht zu ­viele Menschen in die Stadt ziehen", erklärt Stotz. Die Gesundheit gehe vor, das Infektionsrisiko müsse niedrig gehalten werden. Gleichzeitig sind die Händler natürlich darauf angewiesen, dass noch genug Menschen in der ­Innenstadt einkaufen. "Das ist eine schwierige Herausforderung, aber nicht unmöglich."

Mit dieser Herausforderung hat es auch Citymanager Hansjörg Neumann zu tun. Er trat seine Stelle vor knapp einem Jahr an und hat einen Start hinter sich, der wegen Corona gänzlich anders verlaufen ist als erwartet. Die Gewerbeschau Kimmichwiesen-Stammheimer Feld: abgesagt. Der Weihnachtsmarkt: ebenso. Doch auch wenn es keine Glühweinsause gebe, "gibt es trotzdem die Möglichkeit, Calw in der Weihnachtszeit zu erleben", verspricht er. Ohnehin müsse es das Ziel sein, dauerhaft Gründe für einen Besuch in Calw zu schaffen, statt "nur ein Mal eine Rakete zu zünden".

Damit Kunden auch während der Pandemie sicher einkaufen können, sind Hygienekonzepte wichtig. Neumann lobt die Einzelhändler für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen. "Das machen sie wirklich sehr gut." Auch die Kunden zeigten Verständnis.

Überhaupt: Stammkunden, die den Geschäften in dieser Situation die Treue halten, machen aus Neumanns Sicht den Unterschied. "Es zeigt sich, wie wichtig etablierte Kundenbeziehungen sind." Deshalb gibt er den Händlern folgenden Rat: "Bleibt in­novativ, bleibt an Euren Kunden dran." Denn die gebe es ja weiterhin, auch wenn sie derzeit nicht mehr einfach so ins ­Geschäft kommen können.

Florentin Vögele hatte sein Geschäft 2012 mit einer Zeile aus Hesses "Stufen" eröffnet: "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Auf dem Zettel, der in den leeren Räumen in der Lederstraße 33 an der Glastür hängt und über die Schließung informiert, steht nun neben diesem Vers ein weiterer: "Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!" Er klingt fast, als hätte ihn Calws Dichter-Sohn für Vögele geschrieben.